本地股市星期一早盘上升0.11%

在缺乏利好因素下，亚太股市星期一（9月11日）涨跌互见，新加坡海峡时报指数中午休市前起0.11%或3.53点，报3211.28点。

香港股市在上星期五（8日）因暴雨停市一天，星期一早盘复市后，因为房地产股下跌，以及阿里巴巴集团前董事会主席张勇出于意料卸任阿里云智能集团董事长兼首席执行官职务导致阿里巴巴股价下挫，港股退低1.74％。

中国的通缩压力缓和，加上有报道更多的城市放宽房贷条例平稳了投资者的情绪，上海和深圳股市分别攀高0.57％和0.45％。

其他亚太股市方面，悉尼股市微升0.02％；东京和首尔则分别下滑0.41％和0.03％；台湾的跌幅达0.96％。

本地股市早盘共有5亿9805万股转手，交易额达2亿9635万元，上升股198只，下跌股239只。

开市前要求暂停交易的翱兰集团（Olam Group）否认涉及尼日利亚数百亿美元外汇欺诈的指控，董事会已指示审计委员会进行审查。上星期五股价收于1.28元，无变动。 集团已申请恢复交易。

海指成份股上升股领先下跌股，早盘11只上扬、13只下跌、六只持平。

跌幅较大的包括香港置地（Hongkong Land），下跌4.12%至3.49美元；胜科工业（Sembcorp Industries）滑落1.17%至5.06元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）跌1.16%至1.71元。

涨幅最大的成份股是泰国酿酒（Thai Beverage），升幅达1.71%，报0.595元；新电信（Singtel）起0.86%至2.34元；新翔集团（SATS）上扬0.78%至2.57元。