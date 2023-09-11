发生食物中毒事件 两食肆卫生评级降至C

南洋女中食堂摊位和香格里拉酒店一餐馆去年底皆发生食物中毒事件，食品局日前发布通告，两家食肆卫生评级由A级降为C级。

食品局是在9月8日发布两项通告。针对香格里拉酒店The Line自助餐馆的部分，食品局指出去年12月26日，10人在香格里拉酒店The Line自助餐馆用餐后，出现肠胃炎症状，其中两人为此住院。

根据新加坡食品局网站，当局接获通报后与卫生部展开联合调查。当局在12月30日检查餐馆时，没有发现任何卫生问题。尽管如此，当局仍会对餐厅售卖不卫生的食物展开行动。

当局已在9月8日将The Line自助餐馆的卫生评级从A级降低至C级，并会继续监督这家自助餐馆，12个月后重新评估卫生评级。

另一个出现问题的食肆是南洋女中食堂内一家“Drinks & Snacks”摊位。通告写道，去年11月11日有29人在这家售卖饮料和零食的摊位用餐后，出现肠胃炎症状，无人送院。

当局同样与卫生部展开联合调查，于11月14日检查摊位时，发现多个卫生问题。为此，当局已在9月8日将涉事摊位的卫生评级从A级降低至C级，接下来将继续监督摊位，12个月后重新评估卫生评级。据悉，摊位已针对卫生方面做得不足的部分改进。

南洋女中食堂的其中一家摊位卫生评级也从A级降为C级。（档案照片）

香格里拉酒店（新加坡）发言人受询时说，酒店在收到数名食客在The Line吃了海鲜感到不适的通报后，出于谨慎措施，立刻检查并更换了海鲜供应商。酒店已联系受影响的食客，亲自向他们道歉并跟进他们的康复情况。

“我们向公众保证，这是一起独立事件。”