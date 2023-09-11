非马国籍客工入境前 雇主须提交住宿证明

从9月19日起，建筑、海事船厂与加工业的雇主，要把非马来西亚籍的客工引进新加坡前，必须先向人力部提交住宿证明，例如租赁协议或与宿舍业者签定的合同。

人力部星期一（9月11日）发文告宣布，这项措施将从19日起生效。人力部会在完成必要的检查后向雇主予以批准。当局也会检查客工入职中心的预订，核实所有注册客工的住宿信息。

文告说，雇主应把检查所需时间，纳入招聘计划中。那些将客工安置在专用宿舍、工地临时宿舍（Construction Temporary Quarters）、临时居住许可宿舍（Temporary Occupation Licence Quarters）或自己的宿舍的业者，可在一周内得到人力部批准。如果雇主把客工安置在私人住宅、酒店或旅舍，这些场所因需要额外检查，审批过程或需要至少六周。

人力部指出，好些工程项目因冠病疫情而延误，为协助雇主赶上进度，当局在客工的引进方面提供了便利。今年7月，建筑、海事船厂与加工业的工作准证客工人数，比疫情前高出19%。

虽然政府一直与业界合作，增加宿舍床位供应，但客工人数增加导致床位几乎全满，有更多客工被安置在宿舍以外的地方。人力部说：“我们有必要缓和对非宿舍型住宿的需求，确保客工享有合理的住宿安排。”