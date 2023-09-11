王瑞杰：打造创新社会 公共领域应走在前列

新加坡在打造更具创新、更广泛使用科技的社会时，公共领域和政府机构不能落后，而应走在前列。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期一（9月11日）出席第11届李光耀全球创新创业比赛的开幕仪式，并与投资公司经纬创投创始管理合伙人徐传陞参加了一场炉边对话。

对话会主题是接下来十年东南亚科技创业生态的下一波浪潮，由新加坡管理大学合作与交流总监林珊珊教授主持。

在问答环节中，一名与会者询问王瑞杰，除了私人领域的创新，公共部门在决策、采用新技术等方面，如何确保治理上的创新，以跟上时代步伐。王瑞杰答复时，分享了一个关于建国总理李光耀的故事。

王瑞杰说，他担任李光耀的首席私人秘书时，曾有著名风险投资家想要拜访李光耀。“李先生当时就问这名投资家为何想要见他，他的答复令我印象深刻。”

“他说，自己在寻找和挑选企业等方面很成功。他是一名企业家，也见过很多公司和风险投资公司的创始人。但是，他们创办的都是公司，而你（李光耀）创建的是一个国家。你是我见过最伟大的企业家，所以我想向你学习。”

王瑞杰说，世界瞬息万变，公共部门的创新，是李光耀向来十分重视的课题。

不过，我国在推动创新发展时，也应以公共信任为基础。王瑞杰指出，负责推动创新并维护信任的公共机构，能与创新者密切合作，在挑战极限的同时，也要清楚哪些方面有不可逾越的红线，以确保创新不会危害公共安全或公共健康。

李光耀全球创新创业比赛，是新加坡管理大学创新与创业研究院每两年举办一次的赛事，今年以“创新无边界”为主题，要求学生队伍提呈能解决21世纪问题的想法和方案，以实现一个智能、可持续且具有韧性的未来。

本届比赛收到77个国家、1100所大学的1000个申请方案，是历来最多。进入决赛的53支队伍，星期一至五（15日）齐聚新加坡，参加决赛周。

配合比赛开幕式，东南亚首个，也是本地唯一由学生主导的风险基金项目Protégé Ventures宣布获得50万元资金，为科技初创企业注入资金。这笔资金出自徐传陞。