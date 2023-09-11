许连碹：准确为水定价是为投资必要水利设施

新加坡准确为水定价，是要反映生产这种珍贵资源的成本，以继续投资必要的基础设施和进行创新，应对水源稀缺的挑战。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹星期一（9月11日）在北京举办的第18届世界水资源大会致辞时说，这些基础设施包括建造深隧道阴沟系统，让新加坡能不断收集和再循环每一滴水。

深隧道阴沟系统由公用事业局兴建，耗资约100亿元。预计2026年完工后，可把全岛污水集中送往大士、樟宜和克兰芝水供回收厂处理并净化成新生水。系统运作寿命至少100年。

2020年启用的吉宝滨海东海水淡化厂，是许连碹提到的另一个项目。这是新加坡首个可处理淡水和海水的大型双模式海水淡化厂。

许连碹说，天气干燥时，这座厂可把海水转化成淡化水；下雨时，则会利用滨海蓄水池收集到的雨水生产饮用水，能源消耗少于淡化海水的过程。“这家海水淡化厂顶层还有为休闲活动和收集雨水设计的美丽绿坪。”

为保护水资源，许连碹说，各方也应建立伙伴关系和弥合分歧。

她提出，过去10年来，气候变化加快和高速的城市化，已严重威胁到水源安全。多国创纪录的降雨量造成了毁灭性的水灾；极端干旱和热浪也降低甚至大幅削减农业产量，并威胁到饮用水的供应。

许连碹说：“我们必须与各利益相关方建立网络，致力于促进可持续的水资源管理，并共同制定解决方案，应对水资源挑战。”