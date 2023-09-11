本地女银行家黄金珠逝世 享年84岁

本地资深银行家黄金珠（Elizabeth Sam）于星期一（9月11日）逝世，享年84岁。

黄金珠生于1939年，被公认为本地银行业开拓者之一。

黄金珠是本届总统选举参选人、GIC前首席投资官黄国松竞选总统时的品行推荐人之一。她也曾是黄国松在财政部工作时的直属上司。

黄国松星期一在脸书发帖证实黄金珠逝世的消息，并说：“我将永远怀念这位了不起的女士。她给了我投资生涯的重大突破。”

黄金珠在新加坡大学经济系毕业后，在1962年加入财政部当行政人员、曾在财政部的经济发展、外汇和海外投资等部门担任要职。随后，她于1971年加入新加坡金融管理局，直到1981年离开。在这两个政府机构任职期间，黄金珠监督新加坡金融市场的发展，尤其是亚洲货币市场和外汇市场。

1984年，新加坡国际金融交易所（SIMEX，后与新加坡股票交易所SES合并成新加坡交易所）成立后，黄金珠出任该公司董事一职。从1987年至1990年，以及从1993年到1996年之间，她也出任这家交易所的主席，对本地期货市场的发展扮演重要角色。

她在1987年加入华侨银行，并成为该行，以及四大本地银行的首位女董事。她在华侨银行的最高职位是担任副行长。

为表扬她发展我国金融业的功绩，她在1997年获颁公共服务星章。

著名的国际财经杂志《欧洲货币》曾推选她为全球金融业首50名杰出女性之一。而本地杂志《她的世界》也推选她为“1997年杰出女性”。

黄金珠于1999年退休，卸下华侨银行所有管理与执行职务，但仍参与不少公司的董事和财务顾问职务，包括美国挂牌的亚洲纸浆与纸品（Asia Pulp & Paper）财务顾问，以及悦榕控股（Banyan Tree Holdings）、SC Global、家宁建屋（AV Jennings）和海峡贸易（Straits Trading）等公司董事。