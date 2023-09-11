中国国航飞成都客机再故障 乘客滞留樟宜机场

继客机引擎失火而迫降樟宜机场后，中国国际航空公司（简称国航）另一架客机又出现故障，在樟宜机场跑道准备起飞前临时折返，乘客被迫滞留候机厅。这是国航客机连续两天发生故障。

《联合早报》报道，一架从成都飞往新加坡的中国国际航空公司CA403客机，星期天（9月10日）下午约4时15分因发动机机械故障，导致引擎失火，在樟宜机场紧急降落。九名机组人员和146名乘客安全疏散，其中九人受轻伤，事后接受治疗。

事发隔日（11日），另一架从新加坡飞往成都的国航CA404客机，晚上约7时准备起飞时，又出现故障。

黄姓工程师（32岁）告诉《联合早报》，她与三名同事本来就因为早前出事的客机无法返回成都，而滞留酒店一晚，怎料替换的新航班又再次延误，打乱本就不顺利的行程。“我们一行人来新出差一周，不巧碰到客机出事。我搭乘的是A321系列客机，与星期天出事的A320系列客机不同。”

她透露，更改后的航班星期一（11日）已被临时告知要延误两个小时。乘客陆续登机后，客机一如往常滑行至跑道，20分钟后却突然响起广播，告知客机出现故障需要修理。“本来心理预期就低，乘客大多表现得很镇定。原以为客机修理后能起飞，结果不久后就折返候机楼，要求我们下机等待。”

黄姓工程师说，期间机组人员不断致歉，还给乘客分发饮料和用餐券。国航事后告知，指航班暂时无法恢复，让乘客选择星期二（12日）回程，或搭乘飞往北京的航班，再安排乘客转机去往成都，有需要的旅客可安排入住酒店。

中国航班数据手机应用“飞常准”显示，CA404航班原本预计在11日下午4时从樟宜机场第一搭客大厦（T1）起飞至成都天府国际机场，实际却延误至下午6时33分出发，之后显示航班“取消”。

资料显示，上述客机是空中客车（Airbus）A321-271N的窄体机，机龄约4.7年。

《联合早报》正向国航及有关当局了解更多详情。