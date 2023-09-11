中国国航飞成都客机再故障 乘客滞留樟宜机场

郑智浩

更新 /
更新 / 2023年9月11日 11:54 PM
发布 /
发布 / 2023年9月11日 9:41 PM
中国国际航空公司一架从新加坡飞往中国成都的客机星期一发生故障。（受访者提供）
中国国际航空公司一架从新加坡飞往中国成都的客机星期一发生故障。（受访者提供）

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继客机引擎失火而迫降樟宜机场后，中国国际航空公司（简称国航）另一架客机又出现故障，在樟宜机场跑道准备起飞前临时折返，乘客被迫滞留候机厅。这是国航客机连续两天发生故障。

《联合早报》报道，一架从成都飞往新加坡的中国国际航空公司CA403客机，星期天（9月10日）下午约4时15分因发动机机械故障，导致引擎失火，在樟宜机场紧急降落。九名机组人员和146名乘客安全疏散，其中九人受轻伤，事后接受治疗。

事发隔日（11日），另一架从新加坡飞往成都的国航CA404客机，晚上约7时准备起飞时，又出现故障。

黄姓工程师（32岁）告诉《联合早报》，她与三名同事本来就因为早前出事的客机无法返回成都，而滞留酒店一晚，怎料替换的新航班又再次延误，打乱本就不顺利的行程。“我们一行人来新出差一周，不巧碰到客机出事。我搭乘的是A321系列客机，与星期天出事的A320系列客机不同。”

她透露，更改后的航班星期一（11日）已被临时告知要延误两个小时。乘客陆续登机后，客机一如往常滑行至跑道，20分钟后却突然响起广播，告知客机出现故障需要修理。“本来心理预期就低，乘客大多表现得很镇定。原以为客机修理后能起飞，结果不久后就折返候机楼，要求我们下机等待。”

黄姓工程师说，期间机组人员不断致歉，还给乘客分发饮料和用餐券。国航事后告知，指航班暂时无法恢复，让乘客选择星期二（12日）回程，或搭乘飞往北京的航班，再安排乘客转机去往成都，有需要的旅客可安排入住酒店。

中国航班数据手机应用“飞常准”显示，CA404航班原本预计在11日下午4时从樟宜机场第一搭客大厦（T1）起飞至成都天府国际机场，实际却延误至下午6时33分出发，之后显示航班“取消”。

资料显示，上述客机是空中客车（Airbus）A321-271N的窄体机，机龄约4.7年。

《联合早报》正向国航及有关当局了解更多详情。

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