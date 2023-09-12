美国科技股高涨带动大盘上升，以科技股为主的纳斯达克指数上涨超过1%。

道琼斯工业指数收涨0.25%，报34663.72点；纳斯达克指数上升1.14%，报13917.89点；标普500指数涨0.67%，报4487.46点。

市场分析师较早前预测电动汽车公司特斯拉（Tesla）的自动驾驶软件研究取得突破，推动股价收高超过10%。

日本软银集团（Softbank）旗下晶片设计公司Arm控股（Arm Holdings）首次公开售股，认购额是发行量的10倍，促使公司在认购截止日期前一天停止接受订单。公司将按照计划在星期三开始交易。

新加坡海峡时报指数星期一（9月11日）闭市涨10.53点或0.33%，收报3218.28点。

星期二（9月12日）可关注的股票：

1.宝德工程（Boustead Projects）称合资公司Snakepit-BP LLP获得一笔7000万元的四年期有抵押贷款绿色贷款，用于再融资雷蛇（Razer）总部大楼的发展费用。

2.碧玉投资（Jasper Investments）进一步延长偿还一批本金为120万元的可转换贷款票据。公司与票据持有人达成协议最迟在10月4日以现金付清欠款。公司已支付18万元，同时也承诺在付清欠款时额外支付2万元的延长费。

3.运通网城房产信托（EC World REIT）的资产管理公司在开市前披露，总值340万元的岸外利息储备已用来偿还现有岸外贷款，但根据贷款条件，公司必须在这笔储备金发放后的五个工作日内进行填补，可是公司却无法在期限内填补储备金。

公司若无法及时在为期10个工作日的“补救期”填补，这些岸外贷款将会违约，在岸贷款也会连带违约。公司已要求金融机构延长期限。

4.翱兰集团（Olam Group）否认涉及尼日利亚数百亿美元外汇欺诈的指控，并已指示审计委员会进行审查。

尼日利亚媒体Daily Nigerian和PrimeBusiness.Africa上星期报道，翱兰集团及其子公司涉嫌外汇欺诈，涉及金额超过500亿美元（约681亿新元）。

集团在星期一发表的回应中断然否认，并驳斥“文章中所有毫无根据和煽动性的言论”。不过，鉴于文章中所陈述的指控性质，董事会已指示审计委员会进行审查。