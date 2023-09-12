黑客称入侵系统 国防部：言论不实

一名本地黑客声称入侵国防部系统，当局反驳指系统没有遭受攻击。

黑客詹姆斯拉吉（James Raj Arokiasamy）9月6日在播客节目“Plan B”上称，他“曾入侵国防部和很多政府部门的系统”，并称他的行为让政府感到尴尬。

国防部星期一（9月11日）发脸书贴文，指詹姆斯拉吉所言不实。“国防部系统没有被入侵或遭攻击。”

贴文也说：“国防部将继续保持警惕，维持严格和积极的做法，检测和预防潜在网络安全威胁。”

詹姆斯拉吉在2015年因入侵多个机构系统而被判坐牢四年八个月。当时至少有七个机构受影响，包括人民行动党社区基金会、宏茂桥市镇理事会和城市丰收教会等。

化名“弥赛亚”（意为救世主）的詹姆斯拉吉入侵系统后，在许多网站上发布挑衅或威胁字眼。检方当时称这是本地法庭上最严重的黑客案件。