黄循财：尽管面对挑战 我国半导体行业仍蓬勃和具竞争力

欧美、中国和日本竞相以高额补贴吸引半导体制造商前往设厂，副总理兼财政部长黄循财说，小国如新加坡不可能也无意加入补贴竞赛，必要时可能须要放弃一些新的投资项目。尽管面对这些挑战，黄循财强调，新加坡将继续拥有一个蓬勃和具有竞争力的半导体行业。

黄循财星期二（9月12日）在格芯（GlobalFoundries）最新晶圆厂Fab 7h开幕仪式上致词时指出，在全球市场，我国不是最便宜的设厂地点。

“但我们还是有不少优势，良好的互联互通、可靠和稳定的商业环境，以及很多领先企业以新加坡为根据地，它们涵盖了整个半导体行业的价值链，从设计、制造至封装和测试。”

黄循财也说，多年来，我国半导体业在特殊晶片生产领域占据了一席之地。

这些晶片几乎出现在每个人日常生活中使用的设备。在5G、自动驾驶和物联网的发展趋势带动下，这些晶片的需求将维持强劲。

7h晶圆厂将是新加坡第一座能够生产28纳米特殊晶片的晶圆厂。这些晶片的应用广泛，可用在消费和工业产品。

为了支持这些晶片的生产，7h晶圆厂将创造多达1000个高价值的工作机会，其中大部分将由新加坡人担任。

格芯于2021年6月宣布斥资40亿美元（约53亿新元）在新加坡兀兰建设新厂。目前，格芯是新加坡最大的晶圆制造商之一，投入超过50亿元固定资产投资以及聘雇超过4900名员工。