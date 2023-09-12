陈振声呼吁各国建立多层面的全球合作体系

主管新加坡公共服务的教育部长陈振声指出，当一个国家——尤其是较大的国家——破坏规则时，就会失去道德权威，导致其他国家也不遵守规则；这样一来，全球安全和贸易体系会面临压力，所有国家都会受负面影响。

陈振声星期二（9月12日）在北京的新中领导力论坛致辞时，呼吁各国加强而不是削弱国际合作，并致力于建立多层面的全球合作体系。

陈振声说，每个国家都必须扮演好各自的角色，维护和塑造全球规则。为加快全球行动、提高效率，以应对跨境挑战，各国必须制定新的架构与合作模式，例如全球需要新的监测和信息流通系统应对大流行病的暴发。

在经济方面，陈振声提醒，强化韧性的最佳方式是促进多元化和相互依存，而不是自给自足。保持开放，才能确保贸易流通和来源多元化，增强经济韧性。自给自足和封闭会让一方的风险过度集中，从长远来看，国家会变得更加脆弱，而且还可能被其他地区的发展迎头赶上。

他说：“促进多元化并不等于两极分化。它意味着通过加强多边主义，以及遵守和更新以规则为基础的国际秩序，推动全球一体化。”

陈振声从星期天（9月10日）起展开四天的访华行程，并在星期二与中共政治局委员、中央组织部部长李干杰在北京共同主持新中领导力论坛。

陈振声星期二上午也与李干杰举行双边会谈。李干杰是在去年10月中共二十大后成为政治局委员，并在今年4月担任中组部部长。