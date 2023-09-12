本地股市星期二早盘跌0.19%

本地股市早盘交易淡静，海峡时报指数星期二（9月12日）早盘下跌6.27点或0.19%，报3212.01点。

多数亚洲股市上涨，香港恒生指数微起0.04%至18102.35点；上证指数起0.04%至3144.03点；日经指数上升0.8%至32728.87点；韩国KOSPI跌0.49 %至2544.35点。

中国经济的复苏情况仍是亚洲投资者的首要关注点。

中国将在星期五（9月15日）公布最新住房价格指数、零售销售指数、工业产值、固定资产投资、失业率和中国人民银行一年中期借贷便利（Medium-Term Lending Facility）利率。

据IG市场分析师叶俊荣观察，市场对于这些数据持保留态度。“虽然过去三个月来的中国经济数据大多出人意料地下滑，但我们预计零售销售额和工业产值会稍微改善。”

本地股市早盘全场交易量为5亿零232万股，交易额为2亿8635万元；上升股220只，下跌股200只。

海指成分股起落参半，跌幅最大的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、云顶新加坡（Genting Singapore）和凯德综合商业信托（CICT），分别下滑1.7%、1.14%和1.05%，报1.16元、0.87元和1.89元。

领涨的有创业公司（Venture Corp）、DFI零售集团（DFIRG）和香港置地（Hongkong Land），分别上升3.4%、1.96%和1.14%，报13.07元、2.60元和3.56元。