58个本地品牌入选第三届“狮城之心” 获支持闯海外市场

58个本地品牌获选入第三批“狮城之心” （Made with Passion）计划，包括面包物语、IRVINS咸蛋黄鱼皮、KYDRA运动服饰和电器品牌PRISM+等。这些本地品牌将获得当局支持，扩展海外市场。

2020年推出的“狮城之心” 计划今年迈入第三届，由新加坡旅游局和新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）推出，旨在推动更多人支持本土品牌，并帮助业者拓展市场。

主办方今年共收到超过150份申请，其中58个品牌脱颖而出，涵盖美容养生、时尚配饰、家居装潢与包装饮食各方面。这其中包括消费者熟悉的面包物语、IRVINS咸蛋黄鱼皮、KYDRA运动服饰和电器品牌PRISM+等，也有Hush Candles蜡烛、环保服饰和用品Our Barehands、设计师公仔品牌Mighty Jaxx等后起之秀。

至今共有169个本地品牌入选计划，它们可使用“狮城之心”标签，并有机会在乌节路Design Orchard和全岛多个零售店面展示产品。

此外，新加坡企业发展局近年也在美国、菲律宾和印度尼西亚等国家推广“狮城之心”品牌，包括参加国际展销会、进行线上营销等。当局接下来计划在德国和印度等地参加大型展销会，进一步推广本地特殊产品和服务。

公众可到“狮城之心”网站浏览所有入选品牌。