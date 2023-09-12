七地铁站与巴士转换站 扫码可读图管局电子刊物

本地每天都有数以百万计的乘客使用公共交通，为鼓励更多人阅读，SMRT和国家图书馆管理局合作，让乘客可陆续在七个地铁站和巴士转换站，通过扫码直接在手机、平板上阅读电子刊物，将通勤时间变成阅读之旅。

SMRT与图管局通过一项名为图管局-SMRT凝聚点（Nodes）计划，将图书馆的阅读体验延伸至公共空间，乘客可扫描地铁月台及巴士转换站候车棚附近显眼海报上的QR码，免费阅读时代杂志、国家地理杂志、时尚杂志Vogue、读者文摘、BBC美食杂志等电子刊物，以及观看一些YouTube节目。

首两个设有凝聚点的地点，是兀兰综合交通中心及兀兰地铁站。其余五个地点包括碧山地铁站、乌节站、中峇鲁站、蔡厝港巴士转换站及武吉班让综合交通中心，将从9月起至明年3月，陆续提供QR码供公众扫码阅读。

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期二（9月12日）在凝聚点推介仪式上致辞时说，使用公共交通是大多数新加坡人的日常生活之一，如今通勤者可将通勤时间，转化为积极和建设性的学习机会。

图管局会每月定期更新在地铁站和巴士转换站的阅读资源，让乘客不断有新读物可以阅读。

可供阅读的电子刊物，现阶段以英文杂志为主。图管局规划与发展副处长陈伟明受访时指出，不排除未来获得更多公众反馈后，会推出更多适合不同年龄层受众的母语读物。