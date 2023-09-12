运送冠病患者疑失职 医理会对医生施加行医限制

从海外把病患送回新加坡，本地医生被指过程中失职，新加坡医药理事会对他接下来如何行医施加临时条件，包括不得提供任何医疗运送服务。

2021年6月7日，在一家私人救护车业者担任临床主任的康沈源医生，受委负责将一名67岁的新加坡籍冠病患者，从印度尼西亚峇淡岛送来新加坡。病患抵达国家传染病中心半小时后宣告死亡。

事发同一个月，卫生部针对康沈源向新加坡医药理事会提出投诉。卫生部指出，康沈源作为参与运送病患的唯一医生，他未能提供标准的医疗照顾。

根据投诉，康沈源在峇淡岛以及乘船前来新加坡的途中，都没有监测患者的医疗状况。然而，康沈源今年7月底参加听证会时，对此提出异议，称他一直在观察病人。

另外，康沈源在去年2月提呈的第一份陈述中指出，虽然知道冠病的并发症是呼吸困难，但他忘记带血氧仪，只带了两个氧气瓶，并认为私人救护车业者会提供所有必要设备。

医理会的临时停业令委员会（Interim Orders Committee）说：“整个医疗运送过程中，康沈源医生疑未对病人的状况进行监测和记录，今后继续发生类似事件的风险不可谓不低。这不是一时的疏忽。”

临时停业令委员会最终决议，对康沈源采取临时限制措施，规定他从今年7月28日起的18个月内，或在纪律审裁结束前，必须遵守多项限制，包括不得参与任何医疗运送服务、告知医理会服务的医院或诊所，并将这些条件告知雇主。