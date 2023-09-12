逾八成大公司料未来12个月会调高工资

尽管接下来的经济前景疲弱，多数本地企业仍对就业情况保持乐观，认为未来12个月的全职员工人数会维持不变，甚至可能增加。也有超过八成的大公司预计未来12个月会调高工资。

新加坡工商联合总会（SBF）星期二（9月12日）发布的2023年人力与工资调查报告显示，有53%的企业认为接下来12个月所聘用的全职员工人数不会有变化；过去12个月，员工人数维持不变的企业占了51%。

有36%的企业甚至乐观地认为，未来12个月会聘用更多员工，跟过去12个月的29%相比，占比有所提高。认为接下来会缩减人手的企业数目，则减少9个百分点，至10％。

三大有意增聘人手的领域分别是银行、金融、保险与会计业（38%），零售、酒店及餐饮业（30％），以及医疗和教育业（20％）。

调查也发现，过去12个月有88%的大公司为员工加薪；有86%的大公司预计未来12个月还会调高工资。中小型企业方面，则有62%预计接下来会调高员工的工资，低于过去12个月的73％。

在培训方面，人手不足导致企业面对培训困难。近六成的企业反映，当有员工接受培训，能调派来协助处理工作的人手有限。把这项困难列为主要培训挑战的企业大多来自房地产业，零售、酒店及餐饮业，以及制造业。