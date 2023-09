新加坡艺术大学推出八个新学位课程

新加坡艺术大学推出五个学士学位和三个硕士学位课程以推动创意经济,同时也将推出共同课程以促进学生的职业准备和加强跨学科合作。

新加坡艺术大学(University of the Arts Singapore,简称UAS)星期二(9月12日)发文告宣布将推出八个全新的学位课程,为学生提供更多元的职业发展途径,帮助他们在创意经济的新领域中发展。

这五个荣誉学士课程包括艺术史和策展实践:亚洲与世界(Art Histories and Curatorial Practices: Asia and the World)、亲自然设计(Biophilic Design)、当代华文剧场(Contemporary Chinese Theatres)、社会未来设计(Design for Social Futures)和国际当代舞蹈实践(International Contemporary Dance Practices)。

另外三个硕士课程涵盖各种艺术领域,包括艺术与生态学(Arts and Ecology)、美术(Fine Art)和音乐治疗(Music Therapy)。

文告指出,这些课程将由拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院提供,在现有的艺术学位课程之上,增添新的创意和内容,并采用跨学科和以研究为导向的方法,推动新加坡地区文化和创意领域的发展。

艺术大学也将推出共同课程(Common Curriculum),让拉萨尔艺术学院和南艺的学生也一起上课,课程包括深度课程(IN-depth Programme)和职业技能课程(Career Skills Curriculum),以补充专业领域的学习。