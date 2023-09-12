本地上周新增261起骨痛热症病例 增加超过两成

本地上周新增261起骨痛热症病例，比前一周增加逾两成，活跃黑区已多达56个，其中12个是有10起或更多病例的红色高风险区。

根据国家环境局网站的最新数据，本地的骨痛热症病例持续增加，在截至9月9日的上一周，共通报了261起病例，比前一周多了48起。其中大巴窑一带共有五个骨痛热症高风险区。

截至星期一（9月11日），大巴窑1巷、2巷一带的组屋区一共通报321起病例，大巴窑1A巷附近则通报了178起病例。

位于波那维斯达一带的科学园通道，也是骨痛热症黑区之一，过去两周新增18起病例，至48起。另一个传播率快的红色高风险区伦多环道（Lentor Loop）也累计了34起病例。

截至本月9日，本地今年的骨痛热症病例总数已达6428起。

环境局指出，过去两个月来，第一型骨痛热症病毒（DENV-1）病例显著增加，取代之前占主导地位的第三型骨痛热症病毒，情况令人担忧，因为根据以往经验，骨痛热症病例在接下来几个月预计将激增。

环境局提醒，较炎热的5月至10月期间，骨痛热症传播率一般较高，并促请公众积极采取防蚊行动，防止骨痛热症病例激增。

除了骨痛热症，伊蚊也会传播兹卡病毒（Zika virus），本地今年已有24起兹卡病例。