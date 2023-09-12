总统选举海外选票成绩出炉 尚达曼最终得票率70.41％

选举局完成本届总统选举海外选民的选票计票工作，候任总统尚达曼的得票率增加0.01个百分点，达70.41%。

选举局星期二（9日12日）发文告说，在6649名登记为海外选民的新加坡人中，3432人选择以邮寄方式投票。选择邮寄选票的选民中，2997人下载了选票，但仅1345人的选票在9月11日的期限前寄达，并计入最后计票结果。

本届总统选举首次开放海外邮寄投票，海外选票须在投票日（9月1日）之后的10天内寄达选举官。选务人员星期二在选举局完成点算所有海外选票。

另有3217名海外选民，选择到海外10个投票站投票，当中有2454人最终行使投票权。

加入海外和本地选票后，本届总统选举共有253万4711名选民投票，包括5万零230张废票，投票率达93.55％。

候任总统尚达曼获得的海外选票有2834张，最终得票为174万9261张。他的得票率增加0.01个百分点，达70.41%。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松，则获得595张海外选票，最终得票为39万零636张，得票率15.72%保持不变。

职总英康前总裁陈钦亮获得292张海外选票，最终得票为34万4584张，得票率下调0.01个百分点，至13.87%。

哈莉玛总统将在星期三（13日）卸任，尚达曼则会在星期四（14日）于总统府宣誓就职。