新航明年4月起直飞布鲁塞尔

新加坡航空公司将从2024年4月5日起，开通新加坡往返比利时首都布鲁塞尔的直飞航班。这是新航时隔20多年，再次飞往布鲁塞尔。

新航星期二（9月12日）发文告说，往返布鲁塞尔的航班每周共四班：SQ304航班每周一、三、五和星期日，新加坡时间晚上11时55分从新加坡出发；回程航班SQ303，则是每周一、二、四和六，当地时间中午12时10分从布鲁塞尔起飞。

航班将使用空客A350-900型长途飞机，共三个舱位：42个商务舱座位，24个优选经济舱座位，以及187个经济舱座位。

随着直飞布鲁塞尔的航线开通，新航的欧洲目的地增至13个。

布鲁塞尔不仅是比利时首都，也是欧盟总部所在地。北大西洋公约组织（NATO）总部也设在布鲁塞尔。

布鲁塞尔是比利时人口密度最高，且人均国内生产总值（GDP）最高的城市，因独特的地理位置而成为铁路、公路和航空的交通枢纽，被称为 “欧洲的十字路口”。

新航代理市场规划高级副总裁戴浩宇说，布鲁塞尔是欧洲重要的经济和政治中心，开通这条航线为新航的目的地清单，增添一座历史悠久、充满魅力的城市。

“新航线也为我们从欧洲出发的客户提供多一个连接点，以我们的樟宜机场为枢纽，连接新加坡以及更广泛的亚太地区。”

往返布鲁塞尔的航班机票，从星期三（13日）起发售。