伦多中路地段招标反应冷淡 仅吸引两方竞标

位于伦多中路（Lentor Central）的一幅私宅地段星期二（9月12日）招标活动截止，仅吸引两方竞标，反应冷淡。

市区重建局星期二宣布伦多中路地段招标结果，最高竞标方为丰隆控股子公司Intrepid Investments、国浩房地产和中建地产合组财团，竞标价为4亿3516万元，相当于容积率每平方英尺982元。这比今年4月伦多花园（Lentor Gardens）的竞标价每平方英尺985元略低，成为该地区至今最低的竞标价。

另一竞标方为星狮地产的Frasers Property Phoenix Pte. Ltd，竞标价为每平方英尺927元，比最高竞标价低了约5.5％。

兀兰冠军大道吸引六方竞标

市建局也宣布兀兰的冠军大道（Champions Way）地段招标结果，它共吸引了六方竞标，最高竞标方为城市发展的CDL Stellar，竞标价为2亿9489万元，相当于容积率每平方英尺904元。这比市场之前预测的950元至1050元来得低。

竞标价第二高的是丰隆控股子公司TID Residential，竞标价相当于尺价835元，比最高竞标价低了7.7％。

伦多中路和冠军大道同为今年上半年政府售地计划下的正选名单地段，分别可建设475个单位和350个单位。