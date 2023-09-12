两数码发展职能机构合并 成立智慧国工作团

智慧国及数码政府工作团将与通讯及新闻部的数码发展职能合并，成立一个更大的智慧国工作团。

智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）与通讯及新闻部星期二（9月12日）发布联合文告说，合并后的工作团将隶属总理公署，由通讯及新闻部管理。这一举措可让当局更全面地推进各项数码化议程。两个机构都已在星期二向员工宣布上述消息。

合并工作会分阶段进行，通讯及新闻部将从10月23日起管理新组建的智慧国工作团。

文告指出，SNDGG负责管理新加坡的智慧国战略、政府服务数码化以及数码技术和能力的开发与应用。

通讯及新闻部则一直在引领数码经济的发展，并在线监管数码基础设施和数据以及数码与网络安全。此外，它还负责协调政府整体的信息政策和公共传播工作。

“鉴于数码发展的跨领域性质，SNDGG和通讯及新闻部过去已一直紧密合作，共同设计和实施国家与政府数码战略。合并后的工作团旨在让新加坡能够更好地应对数码发展的新机遇和新挑战。”

合并后，通讯及新闻部与SNDGG各下属法定机构的地位和架构将维持不变，担任政治职务者也不会发生变化。

杨莉明继续担任通讯及新闻部长，并主管智慧国计划及网络安全事务。普杰立医生和陈杰豪仍将担任通讯及新闻部高级政务部长；普杰立也会继续主管新加坡政府科技局（GovTech）。另外，资讯通信媒体发展局（IMDA）、新加坡网络安全局（CSA）、国家图书馆管理局，以及GovTech的所有职务任命都不变。

当局将在接下来几个月内敲定合并事项的其他细节并公布详情。