中国国航引擎失火 伤者：第一次离死亡那么近

引擎失火导致机舱烟雾弥漫，客机几经困难才顺利飞抵樟宜机场。搭乘出事中国国际航空公司客机的一名乘客忆述“一家三口差点回不了家”，并指乘客疏散时场面混乱，她从充气滑梯从机舱滑下地面时多处擦伤，不满国航事后没有主动联系负责。

《联合早报》早前报道，一架从成都飞往新加坡的国航CA403客机，星期天（9月10日）下午约4时15分因发动机机械故障，造成引擎失火，最终迫降樟宜机场。九名机组人员和146名乘客安全疏散，其中九人受轻伤，事后接受治疗。

伤者之一的张姓乘客（40岁，金融交易员）星期二（12日）接受《联合早报》采访时心有余悸地说，事发时机舱内突然窜起烟雾，不少正在闭目养神的乘客都愣了一下，却不知发生什么事。“机组人员当时仅通过广播要求乘客捂住口鼻并低下头，还说机舱仪表运作如常，大家只好照做。空乘这时也开始检查行李舱，疑要找出火源。”

张姓乘客说，接下来的半小时，烟雾在机舱快速扩散，有越来越严重的趋势。“这时大家才意识到不对劲，只有客机部件故障才会有这么大的烟雾。我和孩子们时隔四年去趟成都老家，返回新加坡，没想到离死亡那么近，当时觉得，客机很可能就不行了。”

所幸经过一番努力，CA403客机最后顺利在樟宜机场第三跑道紧急降陆，化解了这场危机。张姓乘客说，乘客当下顿时松了一口气，还为机组人员做出的努力鼓掌。

伤者：不知须通过滑梯紧急疏散 结果面朝地跌伤

张姓乘客指出，顺利飞抵新加坡后，不少乘客争先恐后拿着行李要下机，场面一度混乱。机组人员尝试制止乘客这样做，但仍有部分乘客执意带走行李。

由于受访乘客一家离机舱出口较近，所以是率先离开的乘客之一。“机组人员没给什么指示，我担心客机爆炸，赶紧带两名孩子逃命，结果从充气滑梯滑下时，可能因为太陡加上重力，整个人面朝下扑在地上。”

受访乘客形容，着地后手掌、右脚都出血，但她顾不得查看伤势，一心只想疏散至安全处。她事后验伤，发现胳膊、腿脚、手掌多处破皮，还带有淤青，胸口也因扑下挤压而疼痛，请了五天病假。

她说，逃生本来就可能发生意外擦伤，也可能是自己不谨慎。“但国航由始至终都没有主动联系受影响的乘客，人道主义的关怀和安抚都没有，更别提赔偿的事宜。我事后拨电两次了解情况，接线员虽然有道歉，但说需要我提供资料，再等待总部进一步指示。”

《联合早报》正联系中国国际航空公司，以了解更多详情。