2023艺术赞助奖 去年捐赠额为三年来最高水平

国家艺术理事会颁发2023年艺术赞助奖,纪念新加坡艺术发展40周年,表彰去年一整年为艺术做出捐献、赞助的个人和机构。

颁奖礼星期二(9月12日)晚上在逸濠酒店举行,表彰404名获奖者,其中包括313名个人和91个组织。在过去的2022年,他们为推动本地的艺术生态系统,贡献了超过4500万元。而艺术捐赠可喜地呈现上升趋势,自2020年以来,赞助人捐赠总额增长29%,去年的捐赠额为三年来最高水平。另外,自2021年以来,艺术赞助奖获奖人数也增加了25%,去年则达到该奖项自1983年成立以来的历史最高水平。

过去40年来,新加坡对艺术的坚定信念体现在越来越多的赞助人,以及他们对捐赠和实物赞助的坚定支持上。捐款的增加与艺理会的2022年艺术慈善企业捐献研究一致,该研究发现三分之一的企业现在正积极寻求对艺术的捐赠。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在2023年艺术赞助奖颁奖礼上说,我们将培育一种为艺术奉献和欣赏艺术的文化,让更多人受到启发,并能够以各种方式为艺术做出贡献。(陈斌勤摄)

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉致辞时,感谢获奖者的艺术赞助善举,并指出艺术赞助对最近宣布的新加坡艺术拓展蓝图(Our SG Arts Plan, 2023-2027)有着关键作用。

他说:“艺术拓展蓝图的主要目标之一是创建一个凝聚社会(connected society),我们将通过推动倡导,增加对艺术的支持。我们将培育一种为艺术奉献和欣赏艺术的文化,让更多人受到启发,并能够以各种方式为艺术做出贡献,例如通过捐赠、赞助、志愿服务或只是参加和享受艺术活动。我们将继续表彰和奖励我们的艺术赞助者的慷慨和影响力,并鼓励他们继续支持和参与艺术。”

今年的艺术赞助奖设立了首度颁发的“艺术赞助杰出荣誉奖”(Honorary Patron of the Arts Awards),旨在表彰赞助人对艺术的长期奉献,颁发给至少20次获得最高级别“艺术赞助荣誉奖”(Distinguished Patron of the Arts Award)的得奖者。

新报业媒体(SPH Media)和大华银行(UOB)荣获首届“艺术赞助杰出荣誉奖”,新报业媒体和大华银行为艺术家提供更多途径,为本地和国际受众创造优质且易于接触的艺术项目,从而支持本地艺术景观的整体发展。

新报业媒体集团总裁张丽琳(左)从唐振辉手中接过“艺术赞助杰出荣誉奖”。(陈斌勤摄)

新报业媒体集团总裁张丽琳说:“艺术在我们的社会中发挥着重要作用,尤其是在这个数码化和高度互联(hyperconnected)的时代。艺术允许故事和事件以创意和美学方式讲述,并从情感角度吸引观众。新报业媒体很高兴能支持充满活力的新加坡艺术界,并将继续这样做,因为它是我们建构传统的一个组成部分,并反映我们的集体身份。”

艺术界也受益于首次赞助人的捐献,此类捐献者自2021年以来增加了45%。新获奖者为提升艺术界提供了不拘一格的支持,例如获“艺术赞助荣誉奖”的刘国松基金会,向国家美术馆捐献了20件刘国松水墨画。

赞助人继续展示艺术慈善事业的多样性,从现金捐赠到技能贡献、空间提供和其他形式的实物捐赠,价值1930万元的实物捐赠,较2021年增加两倍。这包括JPL Consultants凭借工程服务方面的专业知识,支持2022年新加坡双年展基础设施建设,获颁“艺术赞助奖”(Patron of the Arts);辉盛国际(Frasers Hospitality)为野米剧场话剧《动物农庄》的国际演职和创作人员提供住宿,成为“艺术之友”(Friend of the Arts)。

由艺理会和私人业界联手设立的“艺术扶助基金”(stART)自2020年成立以来已向31个艺术组织提供超过100万元,促进了小型艺术组织的能力发展。艺术摄影中心Deck是艺术扶助基金的受惠组织之一。“艺术赞助荣誉奖”获得者骆美乐医生便是Deck的赞助人之一。

骆美乐医生和她的先生是东南亚现代艺术收藏者。她说:“为艺术捐款是一种让我们所信仰的东西——创造力、努力、复杂性,在我们生活的世界中继续蓬勃发展的一种方式。”