投资者静候关键通胀数据，以判断美国联邦储备局货币政策的下一步走向，美国股市主要指数在星期二（9月12日）的交易日中集体收跌。纳斯达克指数收跌1.04%，标普500指数下滑0.57%，道琼斯工业指数微跌0.05%。

谨慎的市场情绪同样拖累本地股市表现，新加坡海峡时报指数星期二闭市报3214.46点，微跌3.82点或0.12%。

以下是星期三可关注的股票：

1.惠胜置地（Hatten Land）称，Gold Mart与其无抵押债权人（unsecured creditors）之间的拟议协议安排（scheme of arrangement）已获得多数无抵押债权人的批准。无抵押债权人将放弃相当数量的违约赔偿金（Liquidated Ascertained Damages），剩余的违约赔偿金将通过出售豪暻湾（Harbour City）某些未售出单位的销售所得来偿还，以保护公司的现金储备。一旦从马来西亚法院获得相关批准，豪暻湾的建设和营销活动也将重启。

2.金兴（Kim Heng）宣布，它持有50%股权的间接子公司新加坡商金泰近海工程股份有限公司（Thaitan International），已获得Alcatel Submarine Networks授予的一份使用水平定向钻探安装管道的合同，该合同涉及新加坡的光学海底安装工程。合同计划于今年第三季度开始，预计将于今年年底完成。文告说，除非有不可预见的情况，这份合同预计将对集团截至今年12月31日的财年的每股收益和净有形资产产生积极影响。

3.康元公司（Khong Guan）发布盈利预警，预计集团截至7月31日的2023财年将出现净亏损，原因是一家子公司和联营公司的贡献减少。

4.碧玉投资（Jasper Investments）进一步延期偿还一批本金为120万元的可转换贷款票据。公司与票据持有人达成协议最迟在10月4日以现金付清欠款。公司已支付18万元，同时也承诺在付清欠款时额外支付2万元的延期费。

5.方圆集团（ValueMax Group）宣布已经在私人市场投资平台ADDX上，推出第八期为期三个月的数码证券商业票据，预计将从认证投资者和机构投资者筹集2000万至5000万元。这些数码证券的年利率为 5.1%，将于发行之日起三个月后到期。