GIC首席执行官林昭杰：预计美联储明年还不会启动减息

美国联邦储备局的一举一动受到全球投资者的关注，新加坡政府投资公司首席执行官林昭杰认为，美联储不会在2024年启动减息。

林昭杰星期三（9月13日）出席米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit），并针对接下来的全球投资展望发表看法。

林昭杰指出，有四项课题是GIC目前最关注的，其中之一是利率走势是否会保持在这样的水平，以及在多长时间内保持较高水平。

“我认为，美联储希望确保通货膨胀率不会反弹，因为这关系到美联储的信誉。美联储在2021年经历了通胀率大幅上升，这是它无法承受的。”

林昭杰因而认为，美联储不会这么快放宽货币政策，估计更不会如市场预测在2024年就开始减息。

小心人工智能短期炒作

林昭杰也谈到人工智能的投资机会。他表示，GIC对于投资人工智能领域起步公司是非常谨慎的，尤其是那些还未有商业模式、估值却很高的早期初创企业。

“就像所有带来变革的科技一样，总会有一些短期炒作。如果不小心、不保持专注，投资者就会错过长期的上涨空间。”

林昭杰透露，GIC更关注人工智能领域的基础设施和平台公司。

“我认为，平台公司有很大的潜力，因为他们已有分销网络和客户群，可以向现有的客户销售产品，或以订阅的方式收费。”

他指出，很多企业展示如何使用人工智能减少经营成本、争取到新客户和创造价值，但这些价值很多时候是平台公司赚走了。

“因此，对投资者来说，重要的是别只盯着能创造收入的一端，而是要纵观整个价值链，看看究竟哪里获得了收益。”