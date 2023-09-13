本地股市星期三早盘下滑4.21点

关键通货膨胀数据发布前，市场情绪谨慎，华尔街股市星期二（9月12日）集体滑落。纳斯达克指数收跌1.04%，标普500指数下滑0.57%，道琼斯工业指数微跌0.05%。

亚洲主要股市星期三（13日）早盘也跟随集体下滑，深圳和上海股市领跌，跌幅分别为1.48％和0.87％。新加坡海峡指数指数截至中午12时下滑4.21点或0.13％，报3210.25点。

22只海指成份股下跌，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、云顶新加坡（Genting Singapore）和泰国酿酒（Thai Beverage）领跌，跌幅分别为1.74％、1.72％和1.67％。五只海指成份股上涨，大华银行（UOB）、星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）领涨，涨幅分别为0.71％、0.6％和0.32％。

隔夜，苹果（Apple）最新系列iPhone正式亮相，但这并未推动苹果公司股价走高，隔夜下挫1.8%。在全球智能手机供过于求的情况下，最新系列iPhone售价并未提高。云服务提供商甲骨文（Oracle）预计当前季度营收低于预期，公司股价下跌逾13%，创2002年3月以来最大跌幅。

美国将于星期三公布8月消费者价格指数（CPI）数据。 作为议息会议前最后一项重磅数据，通胀表现将如何影响美国联邦储备局的货币政策走向，成为最大焦点。另外，能源价格反弹也引发市场对物价压力的担忧，这使得利率前景更加复杂化。

因持续的供应担忧，油价在星期三延续涨势。伦敦布伦特原油期货价格收于每桶92.24美元，接近一个交易日前触及的10个月高位，美国WTI原油期货价格0.3%，至每桶89.08美元。

澳洲国民银行外汇策略主管阿特里尔（Ray Attrill）认为，以当前的油价和总体通胀情况，对于美联储来说，现在就发出解除紧缩性政策的信号还为时过早。

他说：“当食品和能源板块出现这种波动时人们担心，如果这种波动持续下去，随着时间推移，它可能会渗透到核心通胀指标中。”