上半年骗案逾2万2000起 同比增加超过六成

新加坡警察部队今年上半年共接获超过2万2000起诈骗案通报，跟去年同期相比增加近65%。

根据警方星期三（9月13日）公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，警方今年1月至6月共接获2万4525起诈骗和网络罪案通报，其中诈骗案比去年同期的1万3576起增加64.5%，达2万2339起，占91.1%。

这些诈骗案涉及的总金额达3亿3450万元，比前年的3亿4210万元减少2.2%。总金额的减少，或许与不法之徒改变诈骗模式，降低骗取款项以便得到受害者信任，以及和警方加强执法，及时拦截和迅速追回款项有关。

数据显示，上半年发生的诈骗案，有大约55%涉及的款项都在2000元或以下。

内政部和通讯及新闻部等机构星期一（9月11日）首次就诈骗和网络犯罪数据召开跨部门记者会。当局在记者会上重申我国对诈骗案高度重视，也强调我国政府致力与私人企业和社区联手对抗诈骗的决心。

当局表示，网上平台助长了诈骗案的横行，不法之徒会通过不同科技或工具进行诈骗，还不时推出新的诈骗模式，让人防不胜防。

根据资料，骗子一般会通过三个步骤进行诈骗，即接触受害者、诱导交易，最终成功骗取款项。这三个步骤形成“网络骗案杀伤链”（kill-chain），当局的反诈骗策略就是扰乱这个“网络骗案杀伤链”，即预防和屏蔽骗子接触受害者、及时侦查举报、执法以及追回款项。

除此之外，我国还会通过不同计划教育公众，为公众灌输反诈骗意识。例如，通过社区反诈骗交流会，与不同群体如年长者进行对话，探讨如何提高不同群体的反诈骗意识，以及如何更好帮助他们。