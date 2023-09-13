警方银行“主动出击” 为逾5700名受骗者保住逾3900万元

不等被骗后才介入，新加坡警察部队反诈骗指挥处“主动出击”，今年上半年与本地银行合作，及时发出6900则短信给骗案受害者，协助逾5700人保住超过3900万元。

新加坡警察部队星期三（9月13日）公布2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，当中反诈骗指挥处自去年3月投入运作以来，已同本地和海外银行、信用卡或转账卡公司、虚拟货币业者等超过90家机构合作，在必要时迅速冻结户头、追回受害者损失的款项。

今年1月至6月，反诈骗指挥处通根据反诈骗中心收到的报告，冻结超过9000个银行户头，并追回约5080万元款项。

商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心助理警察总监说，反诈骗中心利用科技加强当局打击诈骗的能力，并从3月起采用自动化机器人流程，在受害者坠入骗案时及时警告他们，劝阻他们停止转账。

超五成受害者年龄介于20岁至39岁

尽管当局没透露今年上半年的骗案受害者人数，但年龄介于20岁至39岁的受害者，占了总人数的50.8%，其中超过三成更是坠入求职骗局。统计显示，年龄介于40岁至59岁的受害者占32.1％；60岁及以上的受害者则占11.7％。

今年上半年的五大类型诈骗案分别是求职、电子商务、冒充朋友电话诈骗、钓鱼和投资，占诈骗案总数的83.8%。当中，冒充朋友电话诈骗从去年同期的633起激增约四倍，达3855起，涉及的款项也从去年的310万元上升至1260万元。

至于近期备受瞩目的恶意软件相关诈骗，警方今年上半年共接到超过750起报案，涉及款项至少1000万元，其中11起在未经授权的情况下提走公积金存款，造成至少21万8000元的损失。庆幸的是，在涉及公积金存款的案件中，反诈骗指挥处迅速行动，成功追回约8万8000元，将损失降低至13万元左右。