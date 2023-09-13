宫保鸡丁现死蟑螂 订餐者：很恶心

女子申诉，为家人订购晚餐，岂料竟出现五只死蟑螂，一家人深感恶心，食欲全无。

陈小姐（40岁，银行职员）告诉记者，8月27日下午3时左右使用应用程序，向海中宝位于兀兰工业园区E9@Wave 9分店订购餐点。她当时订了四份食物，包括宫保鸡丁饭、咕噜肉饭和叁巴苏东饭等供家人作晚餐。

“到了晚上7时许，我们分着一起吃，我妈妈已经吃了一口宫保鸡丁饭，我挖了一勺，准备要吃的时候，竟发现洋葱里有蟑螂，大概有五只这么多。”

陈小姐说，虽然只有宫保鸡丁饭出现蟑螂，但她已经毫无食欲，决定全部丢弃。

当时，她也即刻联络餐厅，同时向应用程序平台反映情况。

“我并非首次光顾该餐厅，之前没有出现状况。”

据了解，该餐厅职员接获消息后，已经道歉，并为陈小姐所订购的餐点退款。陈小姐说，她所收到的是38元的餐点费用，至于5元8角的运送费则不获赔偿。

职员：餐厅已退款 没接到其他投诉

当天负责处理事项的海中宝兀兰工业区分店职员告诉记者，对方隔了数小时后才拨电通知餐点出现蟑螂，餐厅已经退款，若需要医疗协助也愿意支付费用。

职员也强调，餐厅每个月固定进行虫害管控，事后也检查食材，并无任何发现。

“我们没有接到其他人的投诉，或许是特别案例，事后我们马上查看食材，但没发现问题。”