配件有破裂风险 宜家扩大召回LETTAN镜子

因安装配件存在破裂风险，宜家宣布扩大召回一款镜子，并吁请消费者立即停用。消费者可向宜家索取免费替换配件。

宜家（IKEA）星期三（9月13日）发文告说，部分LETTAN（莱唐）镜子的墙壁安装配件出现破裂，导致镜子掉落。宜家曾在今年1月，因同样的问题召回同一款镜子。

文告指出，经进一步调查，以及对供应商加以审计后，宜家发现瑕疵配件在生产过程中被使用的时间，比宜家先前理解的，来得更长。

“由于顾客安全是我们的首要考量，宜家决定采取预防措施，扩大召回范围，以进行维修。”

这次召回的LETTAN镜子包括：印有“2105”（即2021年第五周）或更早的日期戳，以及印有供应商编号“21944”和“2325”（即2023年第25周）或更早的日期戳。日期戳和供应商编号均可在镜子背面找到。

根据文告，宜家对召回产品深表歉意。欲订购替换配件的消费者，可查询IKEA.sg，或拨电6786 6868联系宜家客服中心。