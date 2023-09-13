陈振声：新加坡从长远角度看待新中关系

主管公共服务的新加坡教育部长陈振声说，新中两国在发展过程中都有各自的挑战和机遇，最重要的是从长远的角度出发，系统性地建立两国关系。

赴华访问的陈振声星期三（9月13日）在北京接受新加坡媒体访问，并回应有关中国经济展望，以及其对新中关系影响的提问。

陈振声强调，中国在每个发展阶段中都会面临挑战，同时也会有机遇出现。“就新中双边合作而言，我们希望从长远的角度出发，透视这些起起伏伏。我们也应该了解，中国有自身的、复杂的挑战。但我们不能低估他们克服这些挑战的决心，以及他们对自身挑战清晰的认识。”

陈振声形容此次访华行程为一次“有价值的机会”，“我们到这里不只是看他们在做什么，也看他们怎么做，这是非常重要的。很重要的一点是，他们为什么做他们所做的事，他们如何看待世界，对国际局势有什么看法？对国内挑战和机遇的观点为何？”

陈振声是从星期天（9月10日）起访华，并在星期三结束访问。他在此次访华行程中，与中共政治局委员、中央组织部部长李干杰共同主持新中领导力论坛。

陈振声强调，我们绝不能理所当然地认为，其他人会愿意和我们继续举办这类论坛，除非我们能深入地了解他们的担忧和理想；同时，我们也得为双方的对话增值。“新加坡从未把新中关系视为理所当然，这将须要持续的努力，也需要双方每一代领导人和官员努力更深入地了解彼此，以为两国的关系增值。”

陈振声星期三也与中国教育部部长怀进鹏举行了会谈。

他星期三下午在脸书贴文写道，他与怀进鹏就多个教育相关议题进行了良好的交流。新加坡和中国共同面对一些挑战，两人探讨了如何在教师和学生交流等共同关注的领域推进合作。