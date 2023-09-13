李总理：双钥匙制度在冠病危机中影响重大 哈莉玛严谨但不对立

双钥匙制度在冠病危机中影响重大。哈莉玛总统卸任之际，李显龙总理说，我国为动用国家储备金设立的有力程序，以及操作这个制度的稳健掌舵者，让我国得以保护这项独特资源，同时在非同寻常的危机中灵活动用在真正所需。

他说：“我有信心这个制度将在未来的岁月里继续良好服务我国。”

我国第八任总统哈莉玛星期三（9月13日）届满卸任，总统府当晚为她举办欢送会，李总理也在欢送会上致辞，感谢她为我国所做的杰出贡献。

李总理说，除了仪式性和象征性角色，哈莉玛也肩负监管角色，掌管国家储备金的第二把钥匙。“在你的任期内，你必须以前所未有的规模履行这一重要职责。”

疫情三年，哈莉玛总统总计批准动用690亿元储备金，政府最终只用了近400亿元，但仍是第二把钥匙制创立以来动用的最大笔资金。

李总理说：“这让政府能够迅速、自信地应对危机，不必背负沉重债务负担和拖累子孙后代。通过你的支持，政府得以挽救生命、稳定经济、保住工作岗位，并确保新加坡在冠病疫情后愈发坚韧和强大。”

李总理也说，参与动用储备金的官员能够力证，哈莉玛总统积极参与了过程，严谨但不对立。她与政府紧密合作，了解迅速演变的疫情、评估政府提出的应对措施和请求，并确保政府要求动用的金额是必要且合理的。

“我很欣慰官员们能充分回应你的询问和澄清，并解决你和总统顾问理事会提出的疑虑和关切。”

哈莉玛2017年在首场保留总统选举中，身为唯一合格候选人，自动当选为我国首位女总统。她星期三结束六年任期，在李总理、荣誉国务资政吴作栋、候任总统尚达曼，以及内阁成员、国会议员和高级公务员等200多名各界代表的掌声中告别总统府。