哈莉玛：多年积累国家储备金 让我国避免陷入困境

冠病疫情期间，我国无须借贷以援助人民，同时避免经济陷入困境，不像那些今天得面对利率上升和货币贬值的国家一样，在沉重的债务负担下挣扎，不得不在投资于国家和偿还债务之间，做痛苦的抉择。

我国第八任总统哈莉玛星期三（9月13日）傍晚在总统府举办的欢送会上致辞说：“我国国家储备金让我们避免陷入这种令人难受的局面。”

她说，冠病疫情已成回忆，但让回忆随时间淡化，会是个错误。

“冠病的最大教训是，历届政府多年来慎重且苦心建立起的储备金，如何在一场巨大灾难中拯救我们。我们有信心拥有足够资源，能够果断行动。”

哈莉玛也强调，疫情给予我国机会再次检验“两把钥匙”制度的运作。她说，总统无权启动对储备金的动用，须由政府提出。“身为第二把钥匙的监管人，我的责任是评估请求的必要性和严重程度。”

政府向她和总统顾问理事会作汇报，他们也进行了“广泛、热烈和透彻的讨论”。

哈莉玛强调，总统办公室不是与财政部或储备金投资咨询平行运作的机构。她在履行监管职责时，总统办公室同处理财政与储备金相关事务的政府官员密切合作，这些官员始终保持开放与畅通，高度专业地履行职务。

哈莉玛说：“总体而言，我和政府在相互尊重、信任，以及明确了解彼此角色和责任的基础上，建立了良好的工作关系。这种关系始终保持一定距离，以非常得当和得体的方式进行。我提出的询问和索取资料的要求都获认真对待，我始终能够妥当和独立地履行我的职责。”