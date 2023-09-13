采访作虚假陈述释囚 播客Plan B接更正指示

采访作出虚假陈述的释囚，播客“Plan B”接到更正指示。

内政部星期三（9月13日）发文告说，内政部长尚穆根援引防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA），对Spotify播客“Plan B”发出更正指示。

Plan B的采访对象，是占姆士拉杰（James Raj Arokiasamyz）。占姆士拉杰2015年在当时的电脑和网络安全法令（Computer Misuse and Cybersecurity Act）以及滥用毒品法令（Misuse of Drugs Act）下，被判坐牢四年又八个月。Plan B于9月6日，把含有相关采访内容的三集播客节目（第614、615和616集），上载到串流平台Spotify。

内政部说，在以上三集节目中，占姆士拉杰作出多项虚假陈述。其中，部分虚假陈述也出现在Plan B于9月7日发表的Instagram贴文中。

根据指示，Plan B须在Spotify和Instagram页面贴出更正通知，注明相关音频和视频包含虚假的事实陈述，并提供政府澄清的链接，让公众阅读两个版本，从而得出自己的结论。

根据政府打假网站Factually的资料，占姆士拉杰曾是一名化名“弥赛亚”（The Messiah）的黑客，他自称是黑客组织“匿名者”（Anonymous）的成员。

Factually列出了占姆士拉杰在播客中，作出的六大虚假陈述。

其中，占姆士拉杰称，他曾侵入国防部的电脑系统。然而，Factually澄清，国防部的网络及安全部门已确认，国防部系统从未遭占姆士拉杰侵入。

占姆士拉杰也指新加坡政府因害怕遭到报复，没有对他提出指控。Factually澄清，2021年11月29日，占姆士拉杰在一家商店与另一名喝醉酒的顾客起争执，后来演变成肢体冲突。当时占姆士拉杰仅接获严厉警告，未被起诉，因为他并非滋事者，伤势也比对方更严重。另外，他也没有暴力前科，且承认自己踢了对方一脚。

占姆士拉杰也是2013年底多起黑客事件的幕后黑手。2011年至2021年，他先后因涉毒、滥用电脑、滋事打架（affray）等罪名被捕。期间，他在2011年涉毒被捕后潜逃至马来西亚，2013年在马国涉毒，被遣返回新加坡。