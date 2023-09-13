李总理：新文下一代领导人继续推动发展双边关系

当今世界局势多变，新加坡和文莱作为东南亚最小的两个国家，必须继续密切合作应对共同挑战，并协助亚细安保持团结有效。李显龙总理相信，新文两国下一代领导人，将继续推动双边关系向前发展。

李总理星期三（9月13日）在总统府与文莱王子阿都马丁共进午餐。阿都马丁是以李光耀交流研究计划学者的身份，从星期一（11日）起到我国进行为期四天的高层交流访问。

李总理在脸书贴文指出，新文有着“多层面且特殊”的双边关系，两国肩并肩渡过了包括冠病疫情在内的多个难关。

他也强调，国防是新文伙伴关系的重要支柱。今年3月，新加坡海军把两艘无畏级巡逻舰移交给文莱海军，文莱苏丹波基亚当时出席了投役仪式。文莱也为我国军队提供军训场地，许多新加坡士兵对淡布隆（Temburong）有着难以磨灭的记忆。“我们非常感谢文莱允许新加坡武装部队人员在那里受训。”

Happy to host HRH Prince ‘Abdul Mateen of Brunei to lunch this afternoon, together with SMS Dr Koh Poh Koon - 许宝琨 and... Posted by Lee Hsien Loong on Wednesday, September 13, 2023

副总理兼财政部长黄循财则在星期三与阿都马丁一起吃早餐。黄循财在贴文中说，无论是在双边层面还是在亚细安范围内，新文两国都致力于在多个领域加强联系，为两国人民创造更美好的生活。

“明年两国庆祝建交40周年，我们会继续朝这个方向前进。”

永续发展与环境部长傅海燕，以及总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士，也分别接待阿都马丁到滨海湾堤坝和工艺教育学院中区学院参观访问。