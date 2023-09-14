就议员婚外情等事件作虚假陈述 澳洲网站接更正指示

针对议员婚外情、黑白洋房等事件作出多项虚假陈述，澳大利亚亚太事务研究网站“东亚论坛”，接到更正指示。

总理公署星期三（9月13日）发文告说，东亚论坛（East Asia Forum）8月18日发表的文章标题《新加坡爆出一连串丑闻》（A spate of scandals strikes Singapore），对我国贪污调查局的独立性，以及李显龙总理处理某些问题的方法等，作出多项虚假陈述。

文告说，总理公署部长英兰妮已指示防止网络假信息和网络操纵法令办事处（POFMA Office），就上述文章向东亚论坛网站发出更正指示。东亚论坛须在文章页面及网站首页、脸书专页及相关贴文上方，刊登更正通知，让读者得以阅读两个版本的内容，作出自己的判断。

文章作者是新加坡国立大学中文系助理教授陈英杰。

根据政府打假网站Factually的资料，这篇文章含有四大虚假陈述。例如，文章称，李总理混淆了婚外情和贪污问题，并将人民行动党面对的三个问题（黑白洋房事件、涉及交通部长易华仁的贪污调查，以及前国会议长陈川仁的婚外情事件），与工人党面对的婚外情事件相提并论。Factually强调，这与事实相悖，李总理没有混淆婚外情和贪污问题。

在7月17日的记者会上，李总理回答媒体提问时，就他对贪污调查局的调查工作和婚外情发表了自己的看法。李总理当时同时提及这两起事件，是因为两者公之于众的时间点非常接近，而不是因为两件事有关联。

李总理8月2日在国会发表的部长声明和相关澄清中，两次提到工人党，但均未试图将行动党面对的三个问题与工人党的婚外情事件划等号。

此外，文章也指贪污调查局在决定是否立案调查时，并不独立，因为它只向总理报告，且唯有总理有权拒绝批准贪污调查局进行调查。Factually指出，这不是事实，贪污调查局向总理汇报，因为它对总理负责。与其他政府机构一样，贪污调查局须对某人负责，一个国家机构无法在没有任何监督或管理的情况下运作。

另外，文章也指，仅由国务资政张志贤而非贪污调查局调查黑白洋房事件，是要掩盖不当或贪污行为，这一说法也有悖事实。租住洋房的两名部长，曾要求总理进行独立调查，而总理委托了贪污调查局调查。当局报告显示，莱道路黑白洋房租赁交易中，未发现贪污或不当行为的证据。