星期四开盘可关注的股票

美国8月的消费者价格指数显示，通货膨胀仍旧缓慢下行，进一步让市场肯定联邦储备局来临会议将暂停加息。

由于能源价格攀高，美国8月的通胀上涨至3.7%，比7月高0.5个百分点，幅度达14个月新高。不过，核心通胀率，即不包括价格波动大的食物和能源物品，正朝着美联储每年平均达2％的目标下降。

星期三（9月13日）华尔街隔夜股市表现不一。标准普尔500指数起0.12%，纳斯达克指数上扬0.29%，道琼斯工业指数下滑0.2%。

美联储议息会议前，市场表现谨慎，本地股市出现横摆。新加坡海峡时报指数星期三上涨4.47点或0.14%，闭市报3218.93点。

星期四（14日）已经开市的日本、韩国和澳大利亚都高开，日本股市起0.65%，韩国上扬0.40%而澳大利亚则上升0.22%。

以下是星期四可关注的股票：

* 新加坡交易所（SGX）开市前宣布与贝莱德（BlackRock）联手推出债券挂牌基金（ETF）协助投资者达到低碳转型的目的。这个ETF追踪的是MSCI 亚洲区除日本气候行动指数（MSCI Asia ex Japan Climate Action Index ）。

* 天阶控股（The Place Holdings）开市前宣布暂停交易，待发消息。

* 在观察名单上的USP集团（USP Group）星期三晚间公布截至今年3月底的2023财年业绩。公司转赢为亏，净亏损达156万8000元，每股亏损1.78分。

* 长成控股（Tiong Seng）星期三宣布，公司以1000万元脱售位于汤申路510号（510 Thomson Road）的一个房地产项目给本地一家投资控股公司。截至7月19日，这个项目的市场估值为900万元。在扣除相关费用后，该项目脱售将为集团带来652万的收益。此外，脱售物业后，集团2022财年的每股亏损将从19.27分收窄至17.79分。

* 惠胜置地（Hatten Land）称，Gold Mart与其无抵押债权人（unsecured creditors）之间的拟议协议安排（scheme of arrangement）已获得多数无抵押债权人的批准。无抵押债权人将放弃相当数量的违约赔偿金（Liquidated Ascertained Damages），剩余的违约赔偿金将通过出售豪暻湾（Harbour City）某些未售出单位的销售所得来偿还，以保护公司的现金储备。一旦从马来西亚法院获得相关批准，豪暻湾的建设和营销活动也将重启。