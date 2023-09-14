增幅放缓 今年第二季就业人口增2万4300人

本地劳动力需求出现缓和迹象，尽管今年第二季总就业人数连续七个季度攀升，但增幅减至2万4300人，比第一季的3万3000人显著减少。其中因餐饮服务业及零售贸易业减少招聘，居民雇员就业人数萎缩1200人，是自2020年第二季以来首见负增长。

根据人力部星期四（9月14日）公布的今年第二季《劳动市场报告》，不包括外籍帮佣，第二季就业人口增加2万4300人，环比减少8700人。6月份的总就业人口达368万2400人 ，其中居民雇员人数为247万1000人。

人力部文告指出，新增劳动力主要源自非居民雇员，达2万5500人，近半来自建筑业这个较依赖外来人力的领域，他们多数是工作准证持有者。

“居民”涵盖公民和永久居民，“非居民”是指持各种工作证件的外国人。

人力部人力研究及统计处长洪文兴指出，尽管经济前景疲弱，但本地劳动市场状况仍保持稳定。

他说，居民雇员就业人数不增反减，主因是餐饮服务业及零售贸易业因季节性减少招聘，但预计下半年包括F1赛事及年底节庆需求，会再次带动人力需求增长。

鉴于全球经济下行风险依然存在，加上地缘政治紧张局势等因素，人力部指今年下半年各领域增长前景不均，外向型行业如制造业、金融与保险业前景依然疲弱。

与航空、旅游相关的领域，如航空运输业和住宿业，包括面向消费者的餐饮服务业及零售贸易业，都会受惠于国际航空和入境旅游持续复苏，取得正面增长。