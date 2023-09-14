今年第二季裁员人数减至3200人

在连续三个季度上升后，本地裁员人数在今年第二季首次下降。被裁者从第一季的3820人，减少620人至3200人。企业重组是裁员主因。

人力部星期四（9月14日）公布的今年第二季《劳动市场报告》显示，被裁者中，有860人来自资讯与通信领域。不过，来自这领域的失业者中，每10人就有近七人能在半年内重返职场。他们多数投入成长型行业如重返老本行，或加入金融与保险业、专业服务业。

人力部指出，虽然有公司裁员，但本地资讯与通信企业仍在招聘人手，今年6月这领域共有6700个职业空缺待填补。

不过，鉴于外部需求放缓，劳动市场职位空缺和职缺比双双进一步下滑，其中职缺数目已连续五个季度下降，至今年6月的8万7900个职缺，比2022年3月历史新高的12万6000个显著减少。成长型行业如专业服务、资讯与通信业及金融服务业的职缺，占超过五分之一。

最新职缺数目仍比冠病疫情前多，疫前平均每季度的职缺介于5万至6万个，显示劳动市场仍紧缩，处于“工找人”情况。

求职者与职缺比例，则连续两个季度大幅下滑至1.94，即每名求职者有接近两份工作待选择。

未来几个月失业率可能会再上升

6月总失业率为1.9%，居民失业率为2.7％，公民失业率则是2.8％。失业至少25周的居民长期失业率为0.5％，低于疫前的平均值。

不过，总失业率从今年3月的1.8%，增至7月的2.0%，呈上升趋势。人力部表示正密切观察走势，并预警未来几个月，失业率可能会再上升。