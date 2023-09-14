新工大86.6％毕业生半年内找到全职工 起薪中位数增至3950元

新加坡理工大学去年的毕业生有86.6％在毕业后半年内找到全职工作，略高于前年的86％。这些毕业生的起薪中位数也从前年的3550元增加至去年的3950元。

新工大星期四（9月14日）公布今年3月1日至5月14日进行的2022年毕业生就业调查。新工大去年有2193名毕业生，他们毕业自校方及八个海外大学伙伴提供的35项课程，其中78.4％毕业生，即1719人参与了调查。

调查显示，去年新工大毕业生的整体就业率为91.6％，比2021年低了四个百分点。其中，在毕业后半年内找到全职工作的人，从前年的86％微增至去年的86.6％。

去年新工大毕业生的平均月薪和月薪中位数也创新高，找到全职工作的新工大生，平均月薪从前年的3775元增至去年的4160元。他们的月薪中位数也增加400元至3950元。

实时互动模拟电脑科学课程毕业生薪资最高

修读信息通讯科技相关课程的新工大毕业生的起薪较高。毕业自实时互动模拟电脑科学课程的学生是去年毕业生当中薪资最高的，月薪中位数达5500元。

新工大的可持续基础设施工程（建筑设备工程）、实时互动模拟电脑科学、放射诊断和造船学学士学位课程毕业生就业前景良好，取得100％的全职就业率。

由于学期与其他大学不同，新工大和新加坡科技设计大学的就业调查，向来分开进行。