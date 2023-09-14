三箭资本董事接获金管局九年禁令

加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）的两名创办人，朱苏（译音，Zhu Su）和戴维斯（Kyle Davies），因违反证券及期货法令（Securities and Futures Act）以及证券及期货（执照和商业行为）条例（Licensing and Conduct of Business Regulation），接获新加坡金融管理局发出九年禁止令。

金管局星期四（9月14日）发表文告指，朱苏和戴维斯自13日起，九年内不能从事任何在证券及期货法令下监管的活动，担任任何资本市场服务公司的董事或成为大股东。

朱苏是三箭资本的总裁兼董事，戴维斯是主席兼董事。

金管局2022年6月对三箭资本的谴责之后，发现在三箭资本2020年8月至2022年1月之间，违反更多条例。

金管局说，三箭资本这期间聘请张俊勇（译音 Cheong Jun Yoong Arthur）为投资组合经理，代做管理基金活动，但未在指定期限内通报金管局。

三箭资本在2022年1月错误地向金管局表述，公司没有向金管局披露张俊勇的雇佣，是因为他没有执行任何受监管活动，但这期间，张俊勇的确是代公司执行基金管理活动。

此外，金管局也指出，三箭资本没有建立风险管理框架，以识别、监测和处理与旗下加密货币和数码资产投资相关的风险。

三箭资本由朱苏和戴维斯于2012年成立，总部设于新加坡。两名创办人年龄约35岁。他们曾称，三箭资本在最高峰时所管理的资产超过40亿美元。

去年5月，这家著名的加密货币基金因稳定币TerraUSD和相关代币Luna的崩溃而受到冲击。新加坡高庭承认英属维尔京群岛法院发出的清盘令，要求三箭资本进行破产程序。