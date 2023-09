三箭资本董事接获金管局九年禁令

加密货币对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)的两名创办人,朱苏(译音,Zhu Su)和戴维斯(Kyle Davies),因违反证券及期货法令(Securities and Futures Act)以及证券及期货(执照和商业行为)条例(Licensing and Conduct of Business Regulation),接获新加坡金融管理局发出九年禁止令。

金管局星期四(9月14日)发表文告指,朱苏和戴维斯自13日起,九年内不能从事任何在证券及期货法令下监管的活动,担任任何资本市场服务公司的董事或成为大股东。

朱苏是三箭资本的总裁兼董事,戴维斯是主席兼董事。

金管局2022年6月对三箭资本的谴责之后,发现在三箭资本2020年8月至2022年1月之间,违反更多条例。

金管局说,三箭资本这期间聘请张俊勇(译音 Cheong Jun Yoong Arthur)为投资组合经理,代做管理基金活动,但未在指定期限内通报金管局。

三箭资本在2022年1月错误地向金管局表述,公司没有向金管局披露张俊勇的雇佣,是因为他没有执行任何受监管活动,但这期间,张俊勇的确是代公司执行基金管理活动。

此外,金管局也指出,三箭资本没有建立风险管理框架,以识别、监测和处理与旗下加密货币和数码资产投资相关的风险。

三箭资本由朱苏和戴维斯于2012年成立,总部设于新加坡。两名创办人年龄约35岁。他们曾称,三箭资本在最高峰时所管理的资产超过40亿美元。

去年5月,这家著名的加密货币基金因稳定币TerraUSD和相关代币Luna的崩溃而受到冲击。新加坡高庭承认英属维尔京群岛法院发出的清盘令,要求三箭资本进行破产程序。