政府机构将运用更多人工智能 为民众提供便利

已有85%的政府机构采用至少一项人工智能方案来提高生产力，更多公共服务和政策将运用大型语言模型等科技，让民众享有更多便利。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（9月14日）在国际商业机器公司（IBM）常年大会Think Singapore上说，政府机构接下来将扩大对人工智能（AI）技术的采用。

杨莉明说，自2019年推出全国人工智能策略以来，85%的政府机构在2022年已采用至少一项人工智能科技方案。

AI科技用于提供公共服务、支持机构运作或制定政策方面，为当局节省成本和时间，并加强或促成政策的制定和执行过程。

杨莉明说，政府接下来将开发一系列人工智能产品，更好地为民众提供公共服务。

这包括在SupportGoWhere网站试用大型语言模型（Large Language Models，简称LLM）。SupportGoWhere整合了社会服务和政府援助计划，但由于信息量太大，个人或家庭的情况也不同，民众要查询和申请合适的计划需要很多时间。

通过LLM，民众只需如同传简讯般列出自己的背景和需求，模型就会自动在几秒内筛选出相关计划和服务。

此外，政府机构也试用人工智能科技加强市区规划。

杨莉明举例说，市区重建局正利用机器学习（Machine Learning）处理大量的民众反馈，根据课题和地区整理出重点，帮助当局采取针对性行动。

此外，市建局也在开发一系列空间和数据分析模型，更早且灵活地分析不同市区规划的需求。

杨莉明提醒，随着人工智能的运用越来越广泛，确保系统安全可靠同样重要。当局早前就推出认证工具AI Verify，评估人工智能是否符合公共利益。