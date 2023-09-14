本地股市星期四早盘上升0.52%

美国通货膨胀报告符合预期，星期四（9月14日）亚太股市的气氛谨慎乐观，各大股市早盘的表现不一。新加坡海峡时报指数中午休市前上升0.52%或16.74点，报3235.67点。

截至中午12时，东京股市上涨1.11%， 台北上升1.02%，首尔起0.88%, 而悉尼股市则攀高0.59%。

陷入困境的中国房地产商碧桂园（Country Garden）又再面临该公司债券持有人就延期还款请求进行投票的最后期限，它是否能再获得支持再次引起市场关注。

香港和深圳股市滑落0.23%和0.49%，而上海微升0.04%。

本地股市早盘交易量达4亿6793万股，交易额3亿6000万元， 上升股232只， 下跌股186只。

成份股多数上升，18只上扬，九只下跌，三只持平。

涨幅大的包括创业公司（Venture）起1.39%至13.15元；丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）上扬1.36%至1.49元，星展集团上涨1.34%至33.99元，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）起1.06%至1.90元，以及大华银行上升1.01%至28.92元。

跌幅较大的成份股是星狮物流商产信托（Frasers L&C Trust），跌1.72%至1.14元，以及海庭（Seatrium）下滑1.45%至0.14元。