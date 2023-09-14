新马海军第31次举行“马来坡拉”双边演习

新加坡海军和马来西亚皇家海军完成第31次代号为“马来坡拉”（Exercise Malapura）的双边海上演习，凸显新马两国长久密切的防务关系。

根据国防部文告，演习于9月5日至9月14日举行。新加坡海军派出载有S-70B海军直升机的威武级护卫舰坚信号（RSS Steadfast）和导弹驱潜快舰奋勇号（RSS Valiant）。马国则派出载有超级大山猫型（Super Lynx）直升机的护卫舰莱库号（KD Lekiu）、莱基尔号（KD Lekir）、两架F/A-18D大黄蜂战斗机，以及两架Su-30MKM战斗机。

演习分两个阶段。陆地阶段于9月4日至7日在马国红土坎（Lumut）海军基地进行，两国海军人员进行了专业交流和演习规划。海上阶段则于9月8日至11日在马六甲海峡举行，两国海军展开空防演习、舰炮射击、直升机互降、海上安全演习，以及机动和通讯演习。

新加坡海军舰队司令关翰聪上校说：“自1984年以来，‘马来坡拉’演习一直是新马两国海军标志性的双边演习，也是两国海军关系的基石。多年来，随着关系加深，演习范围也扩大到涵盖更复杂、不同类型的演练，以加强两军的相互操作能力。”

国防部在文告中指出，两国海军定期通过双边访问、相互参与课程，以及多边机制等一系列活动进行交流。两国海军也通过巡逻马六甲海峡，合作加强海事安全。