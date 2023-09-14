“滚黄梨”游戏网络爆红 设计者希望尚达曼也能玩

WhatsApp及社交媒体近日疯传一个把黄梨“滚”进总统府的网页游戏，让网民“兴旺发”，图个吉利。游戏设计者希望当选总统尚达曼也能玩这个游戏。

当选我国第九位总统的尚达曼将于星期四（9月14日）宣誓就职。黄梨是尚达曼的竞选标志，总统选举的选情还一度带动本地黄梨的销量。

开发这款游戏的卓纯丙（48岁）在营销及广告科技公司Tribal Worldwide担任执行级创意总监。他受访时说，总统选举过后，公司注意到网上出现了许多关于尚达曼将黄梨“滚”进总统府的迷因（meme），从而萌生了创作这个小游戏的想法。他说，希望借此给新加坡人带来乐趣，未来一路“发”。

游戏玩家须上网hengonghuat.sg，在15秒内尽可能快速地点击屏幕，让“黄梨”滚的速度更快，才有可能让它“滚”进“总统府”。

卓纯丙透露，这个小游戏从设计到编码，再到11日下午正式推出，只花了不到五天的时间。玩这个游戏的人数，每天增加约1000人，平均每名用户玩两次。

他说，游戏推出后，友人们纷纷向他发来得分的截图，目前已知的最高分达1030分。还有人用四五个人一起点击屏幕的方式“破解”游戏，以尽可能获得高分，让他觉得很好笑。

卓纯丙说，虽然他没与尚达曼见过面，但希望尚达曼也能玩这个游戏。

福建话中与“旺来”同音的黄梨对于许多人来说是吉祥和受欢迎的象征，尤其是在搬新家、开始新事业，以及希望好运和好事发生的时候。尚达曼在总统选举前接受媒体采访时曾说，华人相信黄梨代表好运和财富，许多家庭搬新家的时候会“滚黄梨”，这个习俗也影响了其他族群的人。