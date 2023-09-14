黄循财：哈莉玛让新加坡更团结更包容

副总理兼财政部长黄循财感谢卸任总统哈莉玛让人民更加团结，让新加坡成为更包容、更具同情心的社会。

我国第八任总统哈莉玛星期三（9月13日）任期届满，黄循财星期四（9月14日）在脸书贴文，感谢她为国家的付出。

Thank you, Mdm Halimah Yacob, for your service to our nation as President! My team and I in Marsiling-Yew Tee GRC, as... Posted by Lawrence Wong on Wednesday, September 13, 2023

哈莉玛在2017年竞选总统之前担任国会议长一职，是我国的首名女国会议长。她当时也是马西岭—油池集选区的一名议员，和黄循财同属一个集选区团队。

黄循财在贴文中回忆说，虽然马西岭—油池集选区团队和居民在2017年以难舍的心情送别哈莉玛，但对于她能出任新加坡最高元首一职，并且是我国的第一名女总统，感到自豪。

他还形容哈莉玛在担任总统期间，以真诚的领导树立了榜样，启发大家成为一个更加关怀和包容他人的社会。

黄循财特别感谢哈莉玛在冠病疫情期间展现的领导力，两人当时有许多的接触。他曾经透露，财政部每年都必须获得总统对政府财政预算的批准，他与哈莉玛及总统顾问理事曾针对国家储备金一事，进行多次讨论，他也从交流中受益匪浅。

“正如你（指哈莉玛）所说，总统存在的意义并非是要与财政部并行运作。我们都很清楚彼此的职责。你彻底履行你的职责，向我们提出了尖锐的问题，以了解当时正在迅速变化的局势，并确保提取国家储备金的要求是必要且合理的。你最终批准拨出紧急资金，让我们能够成功应对疫情。”

黄循财认为哈莉玛杰出地履行了总统的职责，人民将记得她曾经为国家服务，以及她的恻隐之心和能力。他赞扬哈莉玛努力让新加坡成为更团结、更具同情心和更包容的社会。

黄循财也祝愿哈莉玛及夫婿穆罕默德在他们的下一个人生篇章一切顺利。