研究：本地住户基本生活预算须增4％至5％ 才能应付物价高涨

我国整体通货膨胀率过去三年间达8.6％。新加坡国立大学李光耀公共政策学院的研究发现，各个类型的本地住户维持基本生活水平的预算因此必须增加4％至5％，才能应付物价上涨。

一个双亲家庭如果有两个孩子分别就读小学和中学及以上，每个月需要6693元才能满足基本生活需求。以一个有一名学前幼童的单亲家庭来说，每月需要3369元。至于年满65岁的单身年长者，每月则需1492元。

名为《基本收入标准2023：物价高涨下的住户预算》（Minimum Income Standard 2023: Household Budgets in a Time of Rising Costs）的研究报告，星期四（9月14日）正式发布。研究中的基本生活需求，除了涵盖衣食住行，也包括娱乐休闲和让孩子上补习或增益课等。

由李光耀公共政策学院资深研究员黄国和博士领导的研究团队，之前曾分别在2019年和2021年公布针对单身年长者和工作年龄住户（working-age households）的基本生活需求的调查。

研究团队采用“基本收入标准”（简称MIS）研究方法，与大约300人进行小组讨论，并且在与受访者达致共识的情况下，整理出必需品清单。研究员进而根据这些必需品的价格，推算出不同类型住户每月所需的预算。

报告指出，2020年至2022年，整体通货膨胀率达8.6％。为反映物价高涨的冲击，研究员对各类型住户的基本生活预算进行更新，发现他们的预算必须增加4％至5％。

以一个有两个19岁以下孩子的双薪家长家庭来说，在扣除缴税和政府补贴后，每个家长的平均月入须达到2990元，才能满足基本生活需求。研究员认为，我国在探讨是否要为新加坡人制定基本生活收入（living wage）时，上述平均月入水平是一个可供考虑的起点。