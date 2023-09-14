【总统就职】尚达曼：仔细权衡是否动用储备金应对攸关生存危机

如果未来有必要动用国家储备金来应对气候变化这类生存危机，尚达曼总统和新加坡政府将仔细权衡，在满足眼下需要和守护储备金之间取得平衡，让每一代人都能从中获益。

我国第九任总统尚达曼星期四（9月14日）晚上在总统府宣誓就职。他在就职演说中提到要如何扮演好总统作为储备金“第二把钥匙”的角色。

尚达曼指出，我国的储备金是经过多年努力耐心积攒起来的，它现在已经成为保障新加坡未来的非常重要资源与优势。在考虑是否允许政府动用储备金的问题上，他会和总统顾问理事会紧密协商，进行彻底和公正的评估。

他说：“无论是应对未来不时发生的危机，还是确保新加坡长远上仍是人们安全宜居的家园，在动用储备金‘第二把钥匙’一事上，我将谨慎且独立地做出判断。”

我国过去曾经两度动用国家储备金，分别是应对2009年的全球金融危机，和2020年至2022年之间的冠病疫情。

尚达曼重申，冠病疫情不会是我国面对的最后一场危机，在一个更加不确定和动荡的世界中，新加坡必须做好应对更多危机的准备，包括攸关国家存亡和未来世代生活的气候变化等长期威胁。

李显龙总理在2019年国庆群众大会上，承诺政府将在未来100年投入至少1000亿元应对海平面上升的问题。由于这是个可让未来几代人获益的百年工程，政府会探讨以发行债券或动用国家储备金的方式来为这个工程买单。