【总统就职】尚达曼：在国际舞台让我国继续是他国值得结交的伙伴

在全球局势紧张且动荡之际就任总统，尚达曼总统表示将竭尽所能在国际舞台上代表新加坡，努力深化并建立伙伴关系，让我国继续成为其他国家值得结交的伙伴。

尚达曼总统星期四（9月14日）在就职演说中，讲述他在就任总统后的其中一个工作重点，就是遵照政府的目标和优先事项，在国际舞台上代表新加坡，维护国家的利益。

他说，全球如今进入不确定且日益脆弱的时期，乌克兰战争违反了国家主权和领土完整的原则、主要经济体正远离贸易与投资自由、大国之间缺乏战略互信，中美关系处于数十年来最困难的时期。

“新加坡必须在面临这些全球紧张局势之际，寻找前行的方向，为了促进我们国家的长期利益，始终坚持我们的原则，而不是选边站。”

尚达曼指出，身为总统，他将竭尽所能，代表新加坡的价值观和观点，提高我国在国际社会的地位。

“我将努力深化现有的伙伴关系，并建立新的伙伴关系。通过保持理性的声音，努力寻求互惠互利的解决方案，我们将继续成为其他国家值得结交的伙伴。”

李显龙总理在致辞时对尚达曼在国际舞台上代表新加坡的能力表示完全有信心。

“我期待你协助加强我国与其他国家和国际伙伴的联系，并为我国人民和企业开拓海外新机遇。”

李总理指出，尚达曼对这些职责应该非常熟悉。尚达曼多年来积极参与国际上关于经济和金融方面的讨论，也在国际多个“蓝丝带委员会”（blue-ribbon panel）担任高级职务。

“因此，我完全有信心你能出色地履行总统的职责。政府将与你紧密合作，支持你充分利用你的经验和个人声望，促进新加坡的利益，并提高我国在世界上的地位。”